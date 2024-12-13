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ТСН новости 12:00 13 декабря. Массированная атака! Экстренные отключения света! Помощь от Вашингтона

ТСН новости 12:00 13 декабря. Массированная атака! Экстренные отключения света! Помощь от Вашингтона

ТСН новости 12:00 13 декабря. Массированная атака! Экстренные отключения света! Помощь от Вашингтона

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12.00 пятницы, 13 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

       

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