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ТСН Новости 12:00 14 января. Снарядный скандал в ВСУ! РФ готовит блокаду Покровска!
ТСН Новости 12:00 14 января. Снарядный скандал в ВСУ! РФ готовит блокаду Покровска!
ТСН Новости 12:00 14 января. Снарядный скандал в ВСУ! РФ готовит блокаду Покровска!
ТСН Новости 13:00 13 января. Суд по делу убийства Фарион. Бойцы захватили оккупанта
Сюжеты выпуска
ТСН Новости 13:00 13 января. Суд по делу убийства Фарион. Бойцы захватили оккупанта
Продолжение скандала с боеприпасами в ВСУ: кто получит наказание?
Сейчас! Россияне готовятся к блокаде Покровска - важные дороги для ВСУ под угрозой!
"Кресло колесное может повредить имущество": скандал с отелем на Закарпатье - семье отказали в отдыхе!
Новости Украины и мира по состоянию на 12.00, 10 января 2025 года, в обзоре ТСН.
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