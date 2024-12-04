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ТСН новости 12:00 4 декабря. Первый суд по ДТП в Днепре! Седьмой день протестов в Грузии!

ТСН новости 12:00 4 декабря. Первый суд по ДТП в Днепре! Седьмой день протестов в Грузии!

ТСН новости 12:00 4 декабря. Первый суд по ДТП в Днепре! Седьмой день протестов в Грузии!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 среды, 4 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

        

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