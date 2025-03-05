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ТСН новости 12:00 5 марта! Шок-заявления Трампа! Взрывы под Киевом и Одессой!

ТСН новости 12:00 5 марта! Шок-заявления Трампа! Взрывы под Киевом и Одессой!

ТСН новости 12:00 5 марта! Шок-заявления Трампа! Взрывы под Киевом и Одессой!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 5 марта 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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