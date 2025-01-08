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ТСН Новости 12:00 8 января. Трагедия в Черниговской области! Неожиданные слова Трампа!

ТСН Новости 12:00 8 января. Трагедия в Черниговской области! Неожиданные слова Трампа!

Жуткая трагедия на Черниговщине: 7-летнего мальчика с дедушкой ищут под водой

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Новости Украины и мира по состоянию на 12.00, 8 января 2025 года, в обзоре ТСН.

  

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