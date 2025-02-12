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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
ТСН новости 12 февраля. Хаос в Киеве после атаки! Украину готовят к переговорам!
ТСН новости 12 февраля. Хаос в Киеве после атаки! Украину готовят к переговорам!
ТСН новости 12 февраля. Хаос в Киеве после атаки! Украину готовят к переговорам!
ТСН новости день 12 февраля. Хаос в Киеве после атаки! Украину готовят к переговорам!
Сюжеты выпуска
ТСН новости день 12 февраля. Хаос в Киеве после атаки! Украину готовят к переговорам!
«Железная кровь": на Центральном железнодорожном вокзале проводят масштабную акцию по донации крови
Сбил насмерть ребенка! Военный просится на фронт вместо тюрьмы! Что решил суд?
Миллион дадут не сразу! в Минобороны разъяснили о «ништяках» от мобилизации до 25 лет
Принуждение к миру! Сотни тысяч «голубых касок» от НАТО в Украине! Какие реалии?
Украину готовят к переговорам! США лишь наблюдают за «Рамштайном». Первые заявления
Хаос в Киеве после атаки после атаки! Некоторые здания придется сносить! Вживую о последствиях
ТСН новости 10:00 12 февраля. Разруха в Киеве после обстрела! Азовцы уже тысячу дней в плену!
Тысяча дней в плену! У Верховной Рады собрались родные азовцев
Сплошная разруха! Оболонский район Киева больше всего пострадал от удара баллистики
ТСН новости 9:00 12 февраля. Баллистический удар! Киев приходит в себя! Последствия утренней атаки
От взрывов в воздух поднялась земля! Разрушительные последствия удара по Киеву
Удар по Украине должен был быть значительно мощнее, помешали дроны - Мусиенко
Микс из отключений для украинцев: в "Ясно" объяснили почему проблемы со светом и что будет дальше
ТСН новости 08:00 12 февраля. Удар разнес промзону в Киеве! Новый "Рамштайн"!
Удар разнес промзону в Киеве! Уцелевшие рассказывают об удивительных спасениях
ТСН новости 07:00 12 февраля. Удар баллистикой по Киеву! Трамп отправляет министра в Украину
Мосейчук лопнуло терпение! Мошенники использовали лицо ведущих для своих схем
Удар баллистики по Киеву! Люди теряли сознание от взрывной волны! Повылетали даже розетки!
Вживую из эпицентра! Баллистика превратила киевские здания в руины!
"Мы хотим эти деньги!" Трамп неожиданно отправляет в Украину посланника
ТСН новости 6:00 12 февраля. Киев после атаки баллистикой!
Обстрелы больше не помешают! В Харькове открыли уникальный лицей-укрытие!
В 19 лет получил "ключи" от своей первой БМП! Боевые машины пехоты спасают жизни на передовой!
Россиянам здесь "паплахело". Окружили с трех сторон, но штурмовать некем!
Киев содрогнулся от взрывов и пожаров! Россияне ударили баллистикой по столице!
Новости Украины и мира по состоянию на 12 февраля 2025, в обзоре ТСН.
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