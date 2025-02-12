ТСН новости 14:00 12 февраля. Молодежь на фронт, баллистика по Киеву и фонтан скамьи

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 12 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - Верховная Рада продлила сроки прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. - Минобороны запустило проект «Контракт 18-24». Какие условия? - Последствия российского удара баллистикой по Киеву. Какие районы пострадали и есть ли погибшие и пострадавшие? - Телевизионная редакция канала «Фридом» пострадала в результате вражеской атаки. Каковы последствия? - россияне продвинулись вблизи еще 6 населенных пунктов в Донецкой области, - аналитики Deep State. - Враг пытается сжать остатки Кураховского плацдарма с трех сторон. - «Золото» на «Играх непокоренных»! Украинские спортсмены собрали полный комплект наград. - Учебное заведение под землей. В Запорожье открыли уже третью школу на глубине 7 метров. - Лава фонтаном фонтаном. На Гавайях извергается вулкан Килаэуа.