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ТСН новости 14:00 13 февраля. Санкции против бизнесменов, обещание Трампа и авто врезалось в толпу

ТСН новости 14:00 13 февраля. Санкции против бизнесменов, обещание Трампа и авто врезалось в толпу

"Смертельная ловушка!" Страны Европы возмущены "прогибом" Трампа перед Путиным!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 13 февраля 2025, в обзоре ТСН.

  

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