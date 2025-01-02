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ТСН Новости 14:00 2 января. Обстрел правительственного квартала, улица Фарион и потепление в Украине.

ТСН Новости 14:00 2 января. Обстрел правительственного квартала, улица Фарион и потепление в Украине.

ТСН Новости 14:00 2 января. Обстрел правительственного квартала, улица Фарион и потепление в Украине

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14.00, 2 января 2025 года, в обзоре ТСН.

  

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