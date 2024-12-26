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ТСН Новости 14:00 26 декабря. Экстренная ситуация в Прикарпатье! Непогода захватила Европу!

ТСН Новости 14:00 26 декабря. Экстренная ситуация в Прикарпатье! Непогода захватила Европу!

ТСН Новости 14:00 26 декабря. Экстренная ситуация на Прикарпатье! Непогода захватила Европу!

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Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 четверга, 26 декабря 2024, в обзоре ТСН.

      

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