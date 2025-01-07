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ТСН Новости 14:00 7 января. Масштабные отключения света в Приднестровье! Аномальное тепло в Украине!

ТСН Новости 14:00 7 января. Масштабные отключения света в Приднестровье! Аномальное тепло в Украине!

ТСН Новости 14:00 7 января. Масштабные отключения света в Приднестровье! Аномальное тепло в Украине!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14.00, 7 января 2025 года, в обзоре ТСН.

        

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