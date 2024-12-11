ТСН новости 16:00 11 декабря. ВСУ отодвигают врага и отменены отключения света

Новости Украины и мира по состоянию 16.00 среды, 11 декабря 2024 года, в обзоре ТСН. - Один человек погиб и 15 ранены в Херсонской области. Там оккупанты охотятся на гражданских дронами. - Почти сутки в Запорожье продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами разрушенной российской ракетой клиники до сих пор ищут людей. - ВСУ отбили утраченные позиции в Романовке на Угледарском направлении. А оккупанты атакуют в районе Глубокого и Старицы на Харьковщине. - Кремль пытается договариваться о своих военных базах с новой властью Сирии, в то время как Израиль продолжает уничтожать сирийскую армию. - Молдова готовится к энергетическому кризису - правительство рассматривает план действий на случай блэкаутов. - В этом году сертификаты на собственные квартиры получит около 4,5 тысяч защитников и их семей. - В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света. Почему?