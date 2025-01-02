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ТСН Новости 16:00 2 января. ГУР побил собственный рекорд! Серия трагедий в США!

ТСН Новости 16:00 2 января. ГУР побил собственный рекорд! Серия трагедий в США!

ТСН Новости 16:00 2 января. ГУР побило собственный рекорд! Серия трагедий в США!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16.00, 2 января 2025 года, в обзоре ТСН.

    

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