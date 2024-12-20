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ТСН новости 16:00 20 декабря. Атаки на Киев, Херсон, Кривой Рог! Все подробности!

ТСН новости 16:00 20 декабря. Атаки на Киев, Херсон, Кривой Рог! Все подробности!

ТСН новости 16:00 20 декабря. Атаки на Киев, Херсон, Кривой Рог! Все подробности!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 пятницы, 20 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

      

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