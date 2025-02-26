ТСН новости 16:00 26 февраля. Текст соглашения о недрах, продленном бронировании и КАБы на Донетчину

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 26 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. -Двое погибших в результате вражеской шахедной атаки на Киевщине. Кто они? -5-ро погибших, 8 раненых в Константиновке Донецкой области - враг сбросил на город 3 КАБа. -Европейские миротворцы в Украине: во Франции заявили, что получили согласие Трампа. -Правительство Украины сегодня рассмотрит текст соглашения о недрах. -Один против шестерых! Впечатляющая история о том как один нацгвардеец 6-ти оккупантов пленил. -Срок бронирования военнообязанных продлить до 31 марта. -Украина будет претендовать на проведение всемирных «Игр непокоренных». - Пыль и вонь плохо влияют на состояние здоровья - сколько еще плохой воздух будет висеть над Киевом? -«Cinema for Victory» - документалки о войне. В Киеве стартовал кинофестиваль.