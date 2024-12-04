ТСН новости 16:00 4 декабря. Мятеж в Южной Корее! Кто создал коронавирус на самом деле?

Новости Украины и мира по состоянию 16:00 среды, 4 декабря 2024 года, в обзоре ТСН. - Вооруженные Силы Украины имеют успехи в Курской области, в частности продвинулись вперед в Дарьино, - Институт изучения войны. - На что может рассчитывать Украина после переговоров в НАТО? - Восстановят все льготы и выплаты, но в свое подразделение не вернут. Военным, которые впервые пошли в СВЧ и вернулись в армию, обещают все соцгарантии и никакого криминалаТСН новости 16:00 4 декабря. Мятеж в Южной Корее! Кто создал коронавирус на самом деле? - Депортация украинских детей является частью программы Кремля. Доказательства этого представили исследователи Йельского университета Совету Безопасности ООН - Многочисленные аресты и жестокое обращение с задержанными. В Грузии 7 день подряд продолжаются массовые протесты. Репортаж с места событий. - 6 оппозиционных партий Южной Кореи начинают процедуру импичмента президента. Голосование может состояться в пятницу или субботу, СМИ. - За взятки подписывал нужные решения. ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. - Стать на воинский учет можно будет без посещения ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии. Как это будет работать - в законопроекте который приняли в ВР - Возбудитель вируса COVID-19 - искусственный! В США обнародовали результаты расследования возникновения пандемии. - На Софийской площади завершают монтаж главной елки Украины. Какая она в этом году и когда официальное открытие? - 5 млн 200 тысяч - в Мюнхене представили самое дорогое рождественское дерево. В чем его уникальность?