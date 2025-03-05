ТСН Новости 16:00 5 марта! Возвращено 7 тысяч тел, саммит ЕС под угрозой и заявления Трампа

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 5 марта 2025 года, в обзоре ТСН. - Второй день подряд враг массированно атакует Одесскую область. Есть погибшие и пострадавшие - Неподалеку Покровска украинские воины не только отбили российские штурмы, но и несколько продвинулись. -Возвращено более 7 тысяч тел. Как в Украине организован процесс репатриации. - Саммит ЕС на этой неделе могут сорвать. - Трамп похвастался перед Конгрессом - якобы Зеленский написал ему письмо. - Американское оружие не едет в Украину. Сколько продержимся? - Выдворенный из зала конгресса во время речи Трампа демократ импичментом. - Германия проснулась? Там готовят для Украины помощь которую ранее блокировал Шольц. - На Харьковщине аграрии уже два года самостоятельно разминируют поля. - Одесса присоединилась к национальному симфоническому проекту в поддержку штурмовиков.