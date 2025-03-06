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ТСН новости 16:00 6 марта! Саммит в ЕС. Первые сведения! Трамп ограничивает украинцев! Франция помогла

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Время на прочтение
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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 6 марта 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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