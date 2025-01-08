ТСН Новости 16:00 8 января. Удар по нефтебазе РФ, оккупация Курахового и лекарства с каннабиса в аптеках

Новости Украины и мира по состоянию 16.00, 8 января 2025 года, в обзоре ТСН: - 176 боевых столкновений за сутки: россияне почти оккупировали Курахово, силы обороны уничтожают штурмовые группы на Курщине - ВСУ ударили по нефтебазе в Саратовской области: горит авиационное топливо - Утренняя атака на Херсонщину: двое гражданских погибли, семеро ранены. В пригороде Херсона приостанавливают автобусное сообщение - Заседание в формате «Рамштайн»: что будет обсуждать контактная группа по поддержке Украины? - Понимает Путина, хочет Гренландию и Панамский канал: что нового наговорил Трамп журналистам? - Воспоминание о жертвах иранской ПВО: в разных уголках страны проходят акции к годовщине сбития украинского «Боинга» над Тегераном - В Хмельницкой области задержали двух диверсантов, которые взорвали железнодорожные пути по заказу россиян - Когда в украинских аптеках появятся первые лекарства на основе медицинского каннабиса и кому они будут доступны?