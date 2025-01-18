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ТСН новости 17 января. Годовщина падения вертолета в Броварах. Инаугурация Трампа. Штурм Часового Яра

ТСН новости 17 января. Годовщина падения вертолета в Броварах. Инаугурация Трампа. Штурм Часового Яра

ТСН новости 00:00 18 января. Инаугурация Трампа сломает долгую традицию!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 17 января 2025, в обзоре ТСН.

   

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