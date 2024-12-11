ТСН новости 18:00 11 декабря. В Запорожье ищут людей, выплаты 1000 и завербованные ФСБ

Новости Украины и мира по состоянию 18.00 среды, 11 декабря 2024 года, в обзоре ТСН. - Более суток в Запорожье продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами разрушенной российской ракетой клиники до сих пор ищут людей. - ВСУ отбили утраченные позиции в Романовке на Угледарском направлении. - Единственный участок фронта, где у украинских воинов есть незначительное, но продвижение - это Харьковщина. - 14 миллионов на модернизацию. Украинский ЗРК «Оса» улучшили за волонтерские средства. - Стабильность и спокойствие обещает сирийцам назначенный после смены власти премьер Мухаммед Аль-Башир. - «Жатва» перед реформой МСЭК продолжается. Врачи малинской больницы посыпались на взятки. - В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света. - Первые выплаты 1000 гривен по программе зимней Е-поддержки уже начали получать украинцы. Можно ли получить деньги не через Дию? - ФСБ массово вербует детей для диверсий в Украине. - 5-ти причастным к трагедии, которая привела к гибели студента на канатной дороге через Днепр в Киеве объявлено подозрение.