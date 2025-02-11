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ТСН новости 18:00 11 февраля. Полтавщина без газа, Саратов пылает, а в Украине свирепствует циклон!
ТСН новости 18:00 11 февраля. Полтавщина без газа, Саратов пылает, а в Украине свирепствует циклон!
ТСН новости 18:00 11 февраля. Полтавщина без газа, Саратов пылает, а в Украине свирепствует циклон!
ТСН новости 18:00 11 февраля. Полтавщина без газа, Саратов пылает, а в Украине свирепствует циклон!
Сюжеты выпуска
ТСН новости 18:00 11 февраля. Полтавщина без газа, Саратов пылает, а в Украине свирепствует циклон!
Новости Украины и мира по состоянию на 18:00, 11 февраля 2025, в обзоре ТСН.
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