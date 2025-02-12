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ТСН новости 18:00 12 февраля. Неприятности с воздухом в Киеве и выходки сына Илона Маска!

ТСН новости 18:00 12 февраля. Неприятности с воздухом в Киеве и выходки сына Илона Маска!

ТСН новости 18:00 12 февраля. Неприятности с воздухом в Киеве и выходки сына Илона Маска!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00, 12 февраля 2025, в обзоре ТСН.

   

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