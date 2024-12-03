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ТСН новости 18:00 3 декабря. Удар по Тернополю! Новый министр! Грузия в протестах!

ТСН новости 18:00 3 декабря. Удар по Тернополю! Новый министр! Грузия в протестах!

ТСН новости 18:00 3 декабря. Удар по Тернополю! Новый министр! Грузия в протестах!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 вторника, 3 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

        

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