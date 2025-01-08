ТСН Новости 18:00 8 января. Удар по Херсонщине, последний бой десантника и реальные острые картузы

Новости Украины и мира по состоянию 18.00, 8 января 2025 года, в обзоре ТСН: - Утренняя атака на Херсонщину: двое гражданских погибли, четверо ранены - Последний бой десантника: стало известно имя воина, погибшего в рукопашном бою с якутом - 159 боевых столкновений за сутки: россияне почти оккупировали Курахово, пытаются потеснить силы обороны в районе острова Казацкий - «Острые фуражки» Нацгвардии: как то, что должно было быть шуткой, помогает воевать украинским спецназовцам? - ВСУ ударили по нефтебазе в Саратовской области: горит авиационное топливо - Заседание в формате «Рамштайн»: что будет обсуждать контактная группа по поддержке Украины? - Выборы в общественный совет МО: неофициальные результаты и планы кандидатов - Больше «доступных лекарств»: что, где и насколько можно бесплатно получить по расширенной программе? - Как правильно утилизировать елку? Рекомендации и пункты приема новогодних деревьев