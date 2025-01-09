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ТСН Новости 18:00 9 января. Скандал с командиром в ВСУ! Переполнены больницы в Запорожье!

ТСН Новости 18:00 9 января. Скандал с командиром в ВСУ! Переполнены больницы в Запорожье!

ТСН Новости 18:00 9 января. Скандал с командиром в ВСУ! Переполнены больницы в Запорожье!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18.00, 9 января 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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