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ТСН новости 20 января. Вживую из инаугурации Трампа! Дроны атаковали военные объекты в Казани!

ТСН новости 20 января. Вживую из инаугурации Трампа! Дроны атаковали военные объекты в Казани!

ТСН новости 16:00 20 января. Инаугурация Трампа! Допрос солдат КНДР! Коррупционные скандалы в ВСУ!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 20 января 2025, в обзоре ТСН.

   

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