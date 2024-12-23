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Украина
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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
ТСН новости 23 декабря. Нападение на учителя. Экстренные отключения. Платные услуги в медучреждениях
ТСН новости 23 декабря. Нападение на учителя. Экстренные отключения. Платные услуги в медучреждениях
ТСН новости 23 декабря. Нападение на учителя. Экстренные отключения. Платные услуги в медучреждениях
ТСН новости 17:00 23 декабря. Визит Фицо к Путину! Медицина за деньги! Лучшие спортсмены года!
Сюжеты выпуска
ТСН новости 17:00 23 декабря. Визит Фицо к Путину! Медицина за деньги! Лучшие спортсмены года!
Говард Баффет: что связывает легендарного инвестора и миллиардера с Украиной? Эксклюзив ТСН
Жена Асада больше не хочет жить в России и хочет развода!
Историческая встреча! Предстоятель ПЦУ встретился с Папой Римским
Национальный олимпийский комитет наградил лучших спортсменов 2024 года
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Перегрузка энергосистемы: свет будут выключать в столице и регионах
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Глобус Украины: как украинцы в Канаде хранили свое. Эксклюзив из архивов телевидения 80-х
Усиление неба и линии фронта: Германия передала Украине оружие и технику!
Вместо советского стекла: в костеле Святого Николая восстановят аутентичный витраж
ТСН новости 15:00 23 декабря. Экстренные отключения света! Трамп планирует встречу с Путиным?
ТСН новости 16:00 23 декабря. Судьба разбитого костела и растерзанного леопардом мужчины
Не досыпали и не долили: покупателей обманывают из-за упаковки, а они и не подозревают! Как бороться?
Прыгнул и начал терзать! Жуткие подробности нападения леопарда на мужчину в Одессе!
Лучшие спортсмены Украины 2024 года
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ТСН новости 14:00 23 декабря. Где Тищенко? Отец избил учителя! Новогодние празднования!
Укротили три наряда полиции! Отец школьников избил учителя прямо на глазах испуганных детей
Праздничные локации в Киеве! Где почувствовать рождественско-новогоднее настроение?
На суд не явился! Где разыскали скандального нардепа Тищенко?
В Луцке организовали новогоднее представление для детей военнослужащих
Украина получила 1,1 миллиарда долларов от МВФ
ТСН новости 13:00 23 декабря. Платные услуги в медучреждениях! В Украину идет тепло!
Елки на любой вкус! Чем украшают дома к праздникам украинцы
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Дважды потерял все из-за россиян! История ветерана Второй мировой войны, которому исполнилось 100 лет
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МАФы на истории и дети без школы. Глава-миллионер снова в центре скандалов
В государственных и коммунальных медучреждениях появится четкий перечень платных услуг!
Выполнила последнее желание сына! Мать погибшего актера рассказала журналистам все тяготы службы
ВСУ оказались в кольце: какова ситуация на фронте?
Вред для здоровья такой, что и не снилось! Что стоит знать, чтобы праздничный стол не вылез боком
ТСН Новости 12:00 23 декабря. Новые заявления Трампа, суд над Тищенко, удар по Киеву
Разбили чуть ли не весь квартал! Ситуация в Киеве после обстрела баллистикой
Не явился, а должны были доставить принудительно! Нардеп Тищенко обманул суд
В Украине появилась новая профессия: любой может присоединиться
45 дней подготовки! Как мобилизованных готовят к войне?
Трамп готов удовлетворить «хотелки» Путина! Вот так новые заявления
Новости Украины и мира по состоянию на 23 декабря 2024, в обзоре ТСН.
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