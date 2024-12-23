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ТСН новости 23 декабря. Нападение на учителя. Экстренные отключения. Платные услуги в медучреждениях

ТСН новости 23 декабря. Нападение на учителя. Экстренные отключения. Платные услуги в медучреждениях

ТСН новости 17:00 23 декабря. Визит Фицо к Путину! Медицина за деньги! Лучшие спортсмены года!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 23 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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