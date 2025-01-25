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ТСН новости 25 января. Удар по Киевщине! Изменения по прохождению ВЛК!

ТСН новости 25 января. Удар по Киевщине! Изменения по прохождению ВЛК!

Экстренно! Попадание в многоэтажку на Киевщине - продолжается разбор завалов!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 25 января 2025, в обзоре ТСН.

  

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