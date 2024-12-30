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ТСН Новости 30 декабря. Обмен пленными! ДТП в Закарпатье! Детские игры с оружием!

ТСН Новости 30 декабря. Обмен пленными! ДТП в Закарпатье! Детские игры с оружием!

Безудержные эмоции! 189 украинских военных вернулись из российского плена

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 30 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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