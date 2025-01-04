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ТСН новости 4 января. Целый день обстрелы! Протест против Фицо! Новый "Рамштайн"

ТСН новости 4 января. Целый день обстрелы! Протест против Фицо! Новый "Рамштайн"

ТСН Новости 00:00 4 января. Чернигов сейчас! Спасательная операция на месте удара баллистикой!

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Новости Украины и мира по состоянию на 4 января 2025, в обзоре ТСН.

   

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