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ТСН Новости 6 декабря. Вражеский обстрел Кривого Рога и Запорожья, День ВСУ, праздник Николая

ТСН Новости 6 декабря. Вражеский обстрел Кривого Рога и Запорожья, День ВСУ, праздник Николая

ТСН Новости 00:00 7 декабря. Стаи «Шахедов» над Украиной!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 6 декабря 2024, в обзоре ТСН.

        

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