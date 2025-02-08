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ТСН новости 8 февраля. Трибунал для Путина! Взрывы на России! Катастрофа в Черном море!

ТСН новости 8 февраля. Трибунал для Путина! Взрывы на России! Катастрофа в Черном море!

ТСН новости 14:00 8 февраля. Успехи ВСУ на Курщине! Санкции Трампа! Наступление РФ на Покровск!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 8 февраля 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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