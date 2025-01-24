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ТСН новости за 24 января. Знаковые заявления Трампа по поводу войны! Психиатр ВСУ под стражей!

ТСН новости за 24 января. Знаковые заявления Трампа по поводу войны! Психиатр ВСУ под стражей!

ТСН новости 00:00 25 января. Снова виновата Украина? Языковой скандал на Евровидении в Польше!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 24 января 2025, в обзоре ТСН.

   

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