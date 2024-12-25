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ТСН новости за 25 декабря. Ракетный удар по Украине! Аварийные отключения света!

ТСН новости за 25 декабря. Ракетный удар по Украине! Аварийные отключения света!

Удар по Днепру – есть погибший! Перебои с водой и более 10 взрывов!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 25 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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