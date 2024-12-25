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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
ТСН новости за 25 декабря. Ракетный удар по Украине! Аварийные отключения света!
ТСН новости за 25 декабря. Ракетный удар по Украине! Аварийные отключения света!
ТСН новости за 25 декабря. Ракетный удар по Украине! Аварийные отключения света!
Удар по Днепру – есть погибший! Перебои с водой и более 10 взрывов!
Сюжеты выпуска
Удар по Днепру – есть погибший! Перебои с водой и более 10 взрывов!
Новости ТСН 11:00 25 декабря. Удар по Днепру – есть погибший! В Харькове – перебои со светом и отоплением!
ТСН новости 10:00 25 декабря. Удар по Днепру и Харькову! Перебои со светом! Авиакатастрофа в Казахстане!
Жуткая авиакатастрофа в Казахстане - на борту были десятки пассажиров
Рождество в разбитом храме! Костел Святого Николая в Киеве проводит праздничную службу!
Люди готовились к Рождеству... Жуткие подробности удара баллистикой по Кривому Рогу
ТСН новости 09:00 25 декабря. Вживую из Харькова после обстрела! Масштабные отключения света!
ТСН новости 08:00 25 декабря. Ракетный удар по Украине! Аварийные отключения света!
Харьков вживую: перебои с отоплением и светом! Обстрел с самого утра
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Неожиданный гость! Как в Киеве встречали британского героя детских книг Паддингтона
Что родные передают военным на фронт на Рождество - вживую из Часового Яра
До слез! Военный рассказал, как празднуют Рождество на фронте
В чем секрет украинского Щедрика - эксклюзив от ТСН!
ТСН Новости 07:00 25 декабря. Массированная ракетная атака на Украину! В Харькове взрывы!
ТСН новости 06:00 25 декабря. Массированный обстрел на Рождество! Взрывы в Харькове!
Эти факты вас шокируют! Как праздновали Рождество более 1000 лет назад!?
Экстренно! Пуски крылатых ракет - угроза для всей страны! Первые взрывы в Харькове!
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Новости Украины и мира по состоянию на 25 декабря 2024, в обзоре ТСН.
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