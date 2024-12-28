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Украина
Политика
Война
Гламур
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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
ТСН новости за 27 декабря. Маньяка выпустили на свободу! Новое об авиатроще в Казахстане!
ТСН новости за 27 декабря. Маньяка выпустили на свободу! Новое об авиатроще в Казахстане!
ТСН новости за 27 декабря. Маньяка выпустили на свободу! Новое об авиатроще в Казахстане!
ТСН новости 00:00 28 декабря. Массированный обстрел! Обыски в ТЦК!
Сюжеты выпуска
ТСН новости 00:00 28 декабря. Массированный обстрел! Обыски в ТЦК!
ТСН новости 23:00 27 декабря. Маньяк выходит на свободу! Освобождение скандального профессора!
Скандального профессора Василенко уволили из университета
Меня в МИД Израиля вызывали на ковер 5 раз! Интревью с послом Украины Евгением Корнийчуком
Глобальные планы на 2025 год: Трамп на арене, козыри России и судьба Украины
ТСН с Аллой Мазур! Итоги 27 декабря. Россияне наступают! Новые детали авиакатастрофы в Казахстане!
Россия не хочет перемирия! Сколько раз пытались договориться во время войны? Эксклюзив ТСН
Праздновать или нет во время войны: как украинцы готовятся к Новому году
Украинцев обманывают! Размеры продуктов уменьшаются, а цены растут!
Запланируйте донацию крови – подарите кому-то жизнь на праздники!
ТСН 18:00 за 26 декабря 2024 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке
Курщина пылает! КНДРовцы пошли на штурмы! Есть ли риск потери освобожденных территорий?
Настоящий детектив! Элитную яхту Медведчука никак не могут продать | Эксклюзив ТСН
Маразм полный! Платежки приходят за разрушенные квартиры! Эксклюзив ТСН
Драка из-за автостоянки: в Запорожье ветеран войны получил ножевые ранения
Кибератака позади: бронирование работников через Дию снова доступно
Массовые обыски должностных лиц ТЦК и врачей ВВК!
ТСН новости 19:00 27 декабря. Бронирование возобновилось! Масштабная схема уклонения!
ТСН новости 18:00 27 декабря. Российская орда движется в сторону Днепропетровщины!
Елочный декор года: Как украинцы украшают дома к новогодним праздникам
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Тревожные новости с фронта! Россияне захватили Украинку и пытаются сунуться в сторону Днепра!
Новости Украины и мира по состоянию на 27 декабря 2024, в обзоре ТСН.
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