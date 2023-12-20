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Украина
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Война
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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
ТСН за 20 декабря 2023 | Полный выпуск новостей
ТСН за 20 декабря 2023 | Полный выпуск новостей
ТСН за 20 декабря 2023 | Полный выпуск новостей
ТСН 11:00 за 20 декабря 2023 года | Полный выпуск новостей
Сюжеты выпуска
ТСН 11:00 за 20 декабря 2023 года | Полный выпуск новостей
Охотники за привидениями им позавидуют! Как украинцы ведут борьбу за то, чего не видно
Россиян зомбируют на войну обещаниями богатой жизни, но после так называемой "СВО"
Дома с бутербродами или в СПА-отеле за 17 тысяч гривен! Где и как можно встретить Новый год?
Заменила скрипку на гранатомет! 24-летняя киевлянка воюет и уже не считает свои ранения
Более 5 тысяч грузовиков стоят в очередях на въезд в Украину! Границы с Польшей до сих пор заблокированы
Будет ли способствовать бельгийское председательство Украине! Инсайды из ЕС
ТСН 10:00 за 20 декабря 2023 года | Полный выпуск новостей
Добрые дела гендера не имеют. Женщины в кузнице помогают бойцам укрепляться
Итоги года от Зеленского! Политолог оценил главные тезисы
Эскалация войны на Ближнем Востоке! Нынешние провокации могут перерасти в большую войну весной
Президента просят отреагировать! Второй этап земельной реформы! Почему аграрии бьют тревогу из-за нововведений?
ТСН 09:00 за 20 декабря 2023 года | Полный выпуск новостей
Без боли в уставших спинах! В Харькове начали реабилитационный проект для воинов
Помощь Украине под угрозой: Сенат США отложил голосование
Киевстар снова барахлит! На Западе и Юге Украины нет связи и интернета
До сих пор не верит, что пережитое - не сон! История сержанта, который мотивирует штурмовиков
ТСН 08:00 за 20 декабря 2023 года | Новости Украины
Пресс-конференция Зеленского в тезисах!
На авто ВСУ собирают даже такси! Волонтерить можно и так!
Атака Украины ночью! Не обошлось без последствий! Главное на утро
Мобилизация 2024 года! Будет ли чем оснастить 500 тысяч новобранцев?
Россияне ударили по Торецкой громаде авиабомбами! Как проходит эвакуация в городе?
Зеленский прокомментировал отношения с Залужным
Трампу запретили баллотироваться в президенты
На Авдеевском направлении - ад! За сутки было отбито около 30 атак врага
Италия не только продолжит, но и расширит украинскую поддержку!
Херсон снова под огнем! Пострадала женщина с тремя детьми!
ТСН 07:00 за 20 декабря 2023 года | Новости Украины
Россия должна компенсировать 5 миллиардов долларов Нафтогазу
Усовершенствовали до идеала! Защита для ВСУ - впечатляет
Враг на Авдеевку наступает целыми поселениями. Сдержать пока есть чем! Репортаж ТСН
Тратят снаряды, чтобы унять вражескую пехоту! Эксклюзивный репортаж ТСН!
Зеленский: женщин мобилизовать не будут!
Россияне снова запустили "Шахеды"! ПВО сбила 18 из 19 дронов!
ТСН 06:00 за 20 декабря 2023 года | Полный выпуск новостей
Франция начнет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16
Что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского!?
Обстрел регионов, потери врага, РЭБ на войне и прочее – в выпуске ТСН за 20 декабря 2023 года.
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