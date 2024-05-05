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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
ТСН за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
ТСН за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
ТСН за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
ТСН 15:00 за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
Сюжеты выпуска
ТСН 15:00 за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
Христос Воскрес! Откуда взялся ответ "Воскреснет Украина"? Тайны повстанческой Пасхи
Киев поражает! Священники удивились количеству паломников! Чем особенная Пасха-2024 для украинцев?
ТСН 17:00 за 5 мая 2024 | Полный выпуск новостей
Исчез навеки! В оккупированном Бердянске вместе с авто взорвали коллаборанта!
Лидер Китая летит в Европу! Макрон будет уговаривать давить на Россию!
Заставляли на поломанных ногах идти на допрос! Как Дмитрий Половян после плена освоил новую профессию
Старт "Евровидения"! alyona alyona и Jerry Heil поднялись в рейтинге!
Учителя без образования? Почему в села приглашают преподавать "всех подряд"?
10 лет "Азову"! Легендарные бои, оборона "Азовстали" и Мариуполя, 900 бойцов в плену
Обстрелянная Пасха! Взрывы в Харькове! 10 раненых!
ТСН 16:00 за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
Кому Пасха, а оккупантам лишь бы обстрелять! Прямое включение из Запорожья после вражеской атаки
Христос Воскрес! Как празднуют Пасху в Одессе, Львове и Киеве?
Помощь не имеет границ! Британцы пожертвовали пожарную машину для Украины
"95 Квартал" презентовал пасхальную программу на 1+1
ТСН 14:00 за 5 мая 2024 | Полный выпуск новостей
Рекомендации украинским спортсменам на Олимпийских играх – держаться подальше от россиян и белорусов
В Берлине украинцы освятили паски, а Шольц поздравил верующих с Пасхой!
Старт "Евровидения"! Отрывок выступления Jerry Heil и alyona alyona взбудоражил зрителей!
Проверьте свои родинки! Может быть поздно! Не вовремя обнаруженный рак кожи - даже смерть!
Новые правила разделения на годных и непригодных к службе в армии! Ограниченно годных не будет!
ТСН 13:00 за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
Россия планирует диверсии по всей Европе! Разведчики предупреждают о реальной угрозе!
Всех - на всех! Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленных!
Щемящее пасхальное видео от воинов! 10-я ОГШб "Эдельвейс" объявила важный сбор!
Бесноватые мордуются даже в светлый праздник Пасхи! Атаки на Харьков и Днепр!
Украина - в ЕС! Европейцы устроили велозабег в Гааге в поддержку вступления Украины в альянс
Россияне регулярно лупят по Орехову! Благ цивилизации в разбитом городе ноль - даже куличи негде испечь!
Пасхальная литургия проходит в украинских церквях. Какая атмосфера в столичных храмах?
Колокола возвещают радостную новость, а Россия бьет! Как Украина празднует Пасху
Армия врага сносит все на своем пути! Правда о Бахмуте и Часов Яре от бойца с передовой!
Пасха, а не какие-то там куличики: чем украинская Пасха отличается от российской Пасхи
Пасха на фронте! Как выглядят пасхальные корзины на передовой?
Оккупанты давят на Авдеевском направлении
Россияне терроризировали украинцев всю Пасхальную ночь!
Зеленский - в розыске! Россия ищет возможности привлечь на себя внимание
Оружие от США поможет Украине начать контрнаступление, - Саливан
ТСН 12:00 за 5 мая 2024 года | Полный выпуск новостей
Пасха в Украине, ситуация на фронте, обстрелы регионов и прочее – в выпуске ТСН за 5 мая 2024 года.
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