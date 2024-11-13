Удар по Киеву и Харькову, ликвидация преступника в Крыму. ТСН НОВОСТИ 16:00 13 ноября

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 13 ноября 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Впервые за 73 дня - комбинированная атака на Киев. Киевляне это утро уже традиционно встретили в метро и укрытиях. - В Броварском районе возле Киева разрушено здание предприятия. Пожар спасатели уже ликвидировали. - Количество раненых из-за удара по Харькову возросло до 4-х. Вражеский беспилотник атаковал жилой дом в Салтовском районе в полдень. - Российские оккупанты упорно штурмуют Курахово в Донецкой области. Сейчас враг пытается сконцентрировать силы в районе местной школы на востоке города - сообщает DeepState. - Россияне готовят еще одну битву за Торецк. Стягивают силы и подтягивают новые подразделения. Как украинские военные усиливают оборону - репортаж Юлии Кириенко. - Ликвидировали военного преступника, который отдавал приказы обстреливать украинские города. ТСН из собственных источников в СБУ стало известно, кого именно взорвали сегодня утром в Севастополе. - Воздушная тревога для российской оппозиционерки - украинские активисты сорвали выступление Юлии Навальной на айти-конференции в Лиссабоне. - Двое 16-летних ребят оказались в коме после столкновения мотоциклов в Ровенской области. - В Днепре семьи погибших бойцов собственноручно создали мемориальный комплекс и теперь ищут художника, который бы создал памятный мурал. - Зима уже близко. Снег начинает покрывать некоторые регионы страны.