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В Киеве массово закрываются посольства? Новое решение Байдена! Новости ТСН 14:00 20 ноября

В Киеве массово закрываются посольства? Новое решение Байдена! Новости ТСН 14:00 20 ноября

В Киеве массово закрываются посольства? Новое решение Байдена! Новости ТСН 14:00 20 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 20 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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