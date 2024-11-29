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Закон по СЗЧ подписан! В Грузии разгоняют митинги! Бои в Сирии. Новости ТСН 12:00 29 ноября

Закон по СЗЧ подписан! В Грузии разгоняют митинги! Бои в Сирии. Новости ТСН 12:00 29 ноября

Закон по СЗЧ подписан! В Грузии разгоняют митинги! Бои в Сирии. Новости ТСН 12:00 29 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 29 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

     

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