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Закрытие ряда посольств, удары по РФ и особенная футболка сборной. Новости ТСН 18:00 20 ноября

Закрытие ряда посольств, удары по РФ и особенная футболка сборной. Новости ТСН 18:00 20 ноября

Закрытие ряда посольств, удары по РФ и особая футболка сборной. Новости ТСН 18:00 20 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 20 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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