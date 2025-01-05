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ТСН.Неделя за 5 января. Наступление ВСУ в Курщине! "Магура" сбил вертолеты! Правда о Стаханове!

ТСН.Неделя за 5 января. Наступление ВСУ в Курщине! "Магура" сбил вертолеты! Правда о Стаханове!

ТСН.Тиждень за 5 января. Наступление ВСУ на Курщине! «Магура» сбил вертолеты! Правда о Стаханове!

Сюжеты выпуска

Обзор новостей Украины и мира по состоянию на 5 января 2025 года в выпуске ТСН.Неделя с Аллой Мазур.

   

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