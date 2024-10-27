ТСН.Тиждень за 27 октября. Первый бой с войсками КНДР! Взятки в МСЭК! Громкие скандалы недели!

Обзор новостей Украины и мира по состоянию на 27 октября 2024 года в выпуске ТСН.Тиждень с Аллой Мазур. - Главное на 27 октября: ракетный террор, расстрел гражданских, тысяча гривен от Зеленского. - ВСУ готовы встретить военных из КНДР! - Удар Израиля по военным объектам Ирана! Как это поможет Украине? - Дипломатический скандал с ООН! Саммит БРИКС прошел под громкие лозунги Кремля - Провокации, подкупы и угрозы войной: как Россия вмешивается в выборы в Грузии и Молдове! - Откровенное интервью с министром Оксеном Лисовым! - Взятки МСЭК, схемы ТЦК и инвалидности прокуроров! Громкие скандалы недели! - Историческое «воссоединение» или узаконенная оккупация? Как СССР захватывал Западную Украину в 1939 году.