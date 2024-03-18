Новости ТСН онлайн 19:30 18 марта. Люди убегают от границы на Сумщине! Суперяхта Медведчука

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 18 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — В Одесской области простились с водителем-пожарным Виталием Алымовым, погибшим от тяжелых травм после ракетной атаки 15 марта. Он прибыл на место обстрела в Одессе и попал под ответный удар. — В Сумской области продолжается эвакуация людей — область постоянно под вражескими обстрелами россиян. — В Воздушных силах ВСУ – новый спикер. Юрия Игната в должности заменит бывший спикер Сухопутных войск — майор Илья Евлаш. — Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на Новопавловском, а также Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области. Враг пытается выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра на Херсонском отрезке. — Противотанковые рвы и "зубы дракона": многокилометровые линии обороны строят на Запорожском направлении. Они предназначены для защиты военных от артиллерии и стрелкового оружия россиян для наблюдения за врагом. — Румыния утвердила обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и разрешила транзит по румынской территории оружия для Украины, в частности, военной помощи от Финляндии. — Арестована суперяхта Виктора Медведчука: ТСН удалось попасть на 92-метровую суперяхту кума Путина "Роял Романс" в Хорватии. Вскоре ее продадут, а вырученные средства будут отправлены в поддержку Украины. — Выборы без выбора: на Западе раскритиковали условия псевдовыборов в России, где в очередной раз переизбирали Владимира Путина – их назвали недемократическими. А проведение так называемого волеизъявления на оккупированных территориях Украины – решительно осудили, отметив, что никогда не признают их результаты. — С 18 марта и до 4 мая у верующих восточного обряда продлится Великий пост. В этот период верующие отказываются от развлечений, веселья, мясной и молочной пищи, чтобы уделить все свое свободное время духовному развитию.