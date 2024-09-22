Украинские силы сдерживают наступления россиян по нескольким направлениям — ISW

В ISW рассказали, какая ситуация на фронте 21 сентября.

Силы обороны Украины продолжают отражать механизированные штурмы российских кафиров с большим количеством техники на нескольких направлениях. Заметна активизация противника вблизи Липцев, Купянска, Кременной, Торецкая, а также в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW ).

21 сентября украинские войска вели наступательные действия в Курской области, но без подтвержденного продвижения. Российские источники сообщают о якобы безуспешных атаках ВСУ в районах Нового Пути, Медвежьего, Камышевки и Любимовки, отмечая, что интенсивность украинских атак в этих зонах уменьшается.

В Харьковской области оккупанты немного продвинулись возле Липцев и Волчанска. Геолокационные кадры показали, что российские силы действовали в дачных районах близ Глубокого, где взорвались две российские мототехники. Кроме того, было подтверждено развертывание чеченских подразделений «Ахмат» для принуждения российских войск к наступлению. Также зафиксированы атаки в Луганской области, в том числе вблизи Кисловки, Невского и Кременной, где российские войска, вероятно, захватили несколько населенных пунктов. Однако в Невском присутствие окупантов остается неподтвержденным.

В Донецкой области российские захватчики пытались продвинуться юго-восточнее Северского, Временного Яра и Торецкая, но без значительных успехов. ВСУ продолжают отражать атаки противника на этом направлении, тогда как российская пехота терпит потери и использует багги, мотоциклы и вездеходы из-за дефицита техники.

21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил свои силы для наступления на Невское. Несмотря на эти заявления, остается непонятным, полностью ли оккупирован населенный пункт, поскольку российские силы продолжают давить на этом направлении. Кроме того, оккупанты проводят активные атаки в северной части Макеевки, также находящейся в Луганской области.

Украинские силы обороны продолжают сдерживать натиск врага, отражая механизированные штурмы и нанося урон российским подразделениям в этом регионе.

Напомним, президент Зеленский подчеркнул, что следующая неделя будет определяющей, и ответил, когда закончится война

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