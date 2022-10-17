"Замок Дракулы или куда девался рыцарь": возле Киева продают средневековый замок: фото

8 км от столицы продается средневековый замок построенный, как пишет автор объявления, по современным технологиям. Как предусмотрительно отмечает в объявлении риэлтор, экскурсии в замок не предусмотрены

Недалеко от Киева выставлен на продажу замок за 800 тысяч долларов. Как свидетельствует объявление, как и положено настоящему замку на его территории в 75 га земли расположен сам замок площадью 400 м кв., дом для охраны и персонала гараж и подсобные помещения, конюшня на двух лошадей и собственно сам дворец. Стоимость такого "комплекса" – 800 тыс. долларов.

"Открывая дверь величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в сказку... нас встречают большие 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения, завезенная в Украину в собранном виде. За бархатными портьерами прячется много комнат, среди которых: столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйственные покои (с собственной ванной и гардеробной), гостиная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хозяйственный блок, туалет", — говорится в описании к объявлению продажи замка.

Продажа замка

Продажа замка

Украинцы активно комментируют объявления о продаже замкового комплекса.

Больше всего читатели интересуются, кто же владелец этого замка. "Можно построить холопов, создать армию, провозгласить себя королем и ходить воевать с соседними селами... А если серьезно, капец хочется узнать, кто был владельцем этого царства". "Сказано, что экскурсии не проводят. Поэтому либо похож на бюджет и кто-то изображает "реального покупателя", либо так и не узнаем кто тот граф-сирота", "Интересно, кто не побоится поехать на просмотр".

Продажа замка

"Получилась такая, волосы по ветру распустила, драконов накормила". "Если не секрет, то куда девался рыцарь ". "Комната пыток есть?", "Граф уехал обратно в Румынию?", "Замок графа Дракула".

Продажа замка

Продажа замка

Заинтересовала читателей система охраны замка и территории, а именно сообщение о том, что в каждой комнате всех помещений, в том числе и в комнатах персонала, есть тревожная кнопка. Читатели спрашивают: "Есть ли собственное ПВО на случай бомбардировки? ", "Есть ли тревожная кнопка в туалете?".

Продажа замка возле Киева

Под фотографией одной из спален замка читательница написала: "Представила себя в этой спальне. Перекрестилась. Выпила валерианы. Выпила сидру. Еще раз посмотрела фото. Нет".

Продажа замка

Оставляют и положительные отзывы в комментариях: " Очень атмосферно и красиво !", "..как во взрослом возрасте остаться таким мечтателем?", "А мне понравилось, очень оригинально, самобытно!"

Читайте также: