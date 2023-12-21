47 ОМБр получила 100 дронов от братьев Кличко: «Очень нужны, чтобы создавать врагу максимальное огневое поражение»

В своем официальном телеграмм-канале защитники выложили видео с кадрами передачи дронов и словами благодарности мэру Киева и всем украинцам за поддержку.

«Мы – бойцы 47 Отдельной механизированной бригады «Магура». И сегодня у нас очень приятная новость. Из города Киева от братьев Кличко к нам пришел чрезвычайный подарок – 100 FPV-дронов. Буквально через пару часов эти небольшие дроны будут уже в боевых подразделениях и будут нести смерть врагам», - сообщили бойцы.

47 бригада поблагодарила городского голову Киева и всех украинцев за серьезную поддержку.

«Сегодня наша бригада выполняет боевые задания на одном из самых сложных участков фронта – на Авдеевском направлении. И чтобы уничтожать врага, наносить ему максимальное огневое поражение и поддерживать нашу несравненную штурмовую пехоту, нам нужны средства поражения, такие как FPV-дроны. Каждый вражеский пес должен понимать, что на нашей украинской земле его ждет только смерть и забвение. Приближаем победу вместе!» – подчеркнул военнослужащий 47 ОМБр Дмитрий.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил 100 FPV-дронов, которые заказывал вместе с братом, и в тот же день беспилотники отправились в 47-ю бригаду под Авдеевку. Ждем еще несколько заказанных партий БПЛА, подчеркнул Кличко.

Также ранее Виталий Кличко сообщал, что из 7 миллиардов гривен, которые закладывались в бюджет города 2023 года на поддержку ВСУ, более миллиарда было выделено по запросам ВСУ именно на дроны.