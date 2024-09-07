Американские ракеты JASSM для F-16: как помогут на поле боя — аналитик ISW

С помощью этого оружия удалось бы поразить захваченный российскими оккупантами аэродром в Бердянске.

Интегрированные в истребители F-16 дальнобойные крылатые ракеты JASSM (воздух-земля), поставки которых рассматривают в администрации Байдена, позволит украинским вооруженным силам более эффективно проводить комбинированные операции.

Об этом заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос в комментарии “24 канала”.

По его словам, применение этих ракет будет способствовать "воздушной интердикции на поле боя", то есть изолировать часть боя благодаря нанесению ударов по дорогам и мостам, чтобы помешать врагу совершать перемещение.

"Получив JASSM, украинцы смогут использовать ракеты как оружие дистанционной атаки. Например, мосты и дороги возле Пологов и вообще на Запорожье было бы уместно уничтожить именно с помощью JASSM", — отметил Бароос.

По мнению аналитика ISW, американские ракеты также помогли бы поразить захваченный российскими оккупантами аэродром в Бердянске, где размещены штурмовые вертолеты Ка-52, применявшиеся для атак на украинские силы в Запорожской области.

В то же время он подчеркнул, что решение о передаче JASSM Украине не сможет переломить ход войны.

Напомним, комментируя возможное решение администрации Байдена поставлять Украине ракеты воздуха-земля JASSM с дальностью до 900 километров, которые запускаются с истребителей F-16, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке на Дальнем Востоке России, напомнил о "красных линиях", которые нельзя пересекать.

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