Американские самолеты встали на полноценное боевое дежурство после выводов разведки по ядерному оружию

Несколько дней назад американские самолеты Boeing встали на полноценное боевое дежурство на фоне информации о применении главой Кремля ядерного оружия.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН рассказал о подготовке США.

"Американцы — не те люди, которые будут принимать бесполезные решения. Их разведывательные сообщества пришли к определенным выводам о возможном тактическом ядерном ударе", — отметил эксперт.

Он добавил, что возможен не только тактический удар по Украине.

"На мой взгляд, удар может быть не только по Украине. Путин понимает, что он физически обречен, поэтому он может решиться не только на тактический, но и на стратегический ядерный удар. Тогда проблема становится всеобще планетарной", — добавил Черник.

Напомним, ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко подчеркнул, что Путина можно остановить двумя путями : либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и его самого, либо передать Украине ядерное оружие.

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